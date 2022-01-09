Развёртывание миротворческих сил ОДКБ в Казахстане завершено

В Казахстане завершилось развёртывание миротворческих сил ОДКБ в соответствии с решением Совета коллективной безопасности организации. Они выполняют задачи по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов в Алма-Ате и прилегающих районах, сообщил командующий миротворцами ОДКБ в республике Андрей Сердюков.

В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ Коллективные миротворческие силы завершили развёртывание на территории Республики Казахстан, — заявил он на брифинге.

Военачальник отметил, что подразделения коллективных миротворческих сил продолжат выполнять задачи до полной стабилизации обстановки в республике.

По словам Сердюкова, на самолётах военно-транспортной авиации ВКС России организована отправка из Алма-Аты российских граждан, которые выразили желание выехать в РФ. Он выразил признательность властям Казахстана за оперативное решение вопросов обеспечения воинских контингентов всем необходимым и их размещения.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские миротворцы приступили к тренировкам на аэродроме Алма-Аты в Казахстане. В ходе учений отрабатываются действия по предотвращению внештатных ситуаций. Подразделения ВДВ также совершили марши в составе колонн в районы выполнения задач, где взяли под охрану жизненно важные объекты и объекты социальной инфраструктуры.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участники внеплановой видеоконференции Совета коллективной безопасности ОДКБ, посвящённой ситуации в Казахстане, не планируют подписывать какие-либо документы. Она пройдёт 10 января.

В видеоконференции, организованной под председательством Армении, примут участие представители Казахстана, России, Киргизии и Таджикистана. РФ будет представлять президент Владимир Путин.

Массовые протесты начались в Казахстане 2 января из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате и ряде других городов происходили столкновения манифестантов с полицией. Участники акций потребовали от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения ранее был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения президента республики Касым-Жомарта Токаева.