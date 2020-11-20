Разминирование азербайджанских территорий в Карабахе займёт до 13 лет

https://static.news.ru/photo/26c86cc4-2b13-11eb-8d65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adrien Vautier/Global Look Press

Полное разминирование всех районов Нагорного Карабаха, которые перешли Азербайджану, займёт до 13 лет, сообщил директор Национального агентства по разминированию территорий республики (ANAMA) Газанфар Ахмедов.

По его словам, на обезвреживание неразорвавшихся на поле боя снарядов уйдёт 5–6 лет, а на обезвреживание мин — 10–13 лет.

При этом он заявил, что армянские вооружённые силы, покидая регион, заминировали линии электропередачи, водные ресурсы и кладбища, что усложняет работу.

На данный момент разрабатывается дорожная карта по расчистке территорий. На первом этапе планируется разминировать около 14 тысяч кв. км, из которых 3 тысячи кв. км — асфальтированные дороги, около 7–8 тысяч кв. км — поля сражений и около 4 тысяч кв. км — другие территории, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что началась работа по восстановлению пострадавших территорий Нагорного Карабаха, которые перешли под контроль Баку по итогам договорённости о прекращении огня в регионе.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах введены российские миротворцы, которые следят за режимом прекращения огня.