«Раздаёт команды не по статусу»: в ГД осадили Кравчука за совет Зеленскому

https://static.news.ru/photo/990d2cfa-664f-11e9-82dd-fa163e074e61_660.jpg Леонид Кравчук Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский сам решит, куда ему ехать и как ему поступать по переговорам с Россией. Такое мнение выразил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Он прокомментировал призыв главы делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу и экс-президента Украины Леонида Кравчука, который ранее советовал Зеленскому не приезжать на переговоры с Владимиром Путиным в Москву.

Кравчук команды раздаёт не по статусу. Думаю, что президент Украины сам решит, как ему поступить, но я не верю, что Зеленский хочет говорить о мире. Захотел бы — то поехал куда угодно, хоть в Москву, хоть на край света, — отметил Бальбек в беседе с РИА Новости.

Депутат, тем не менее, считает, что Кравчук не имеет права раздавать указания Зеленскому. Впрочем, уверен Бальбек, ситуация говорит «о невосприятии украинцами Владимира Зеленского как лидера, этого и следовало ожидать».

Ранее Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться в Донбассе. Президент РФ в ответ пригласил коллегу в Москву, но отметил, что беседу по Донбассу можно проводить только с участниками конфликта — представителями ДНР и ЛНР.

Как писал NEWS.ru, 87-летний Кравчук считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует ехать «на поклон» российскому лидеру Владимиру Путину в Москву.