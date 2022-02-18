«Разбавить западную элиту»: Лукашенко пошутил о цели приезда в Москву

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным пошутил о своём приезде в Москву, отметив, что этот визит «разбавит западную элиту». Более серьёзно Лукашенко добавил, что «есть о чём поговорить», его слова приводят «Известия», которые также выложили кадры из Кремля.

Я также рад с вами встретиться, хотя бы немного разбавить западную элиту, я надеюсь, своими людьми. Есть, действительно, о чём поговорить, — сказал белорусский лидер.

Таким образом он намекнул на недавние визиты в Москву президента Франции Эммануэля Макрона 7 февраля и канцлера Германии Олафа Шольца 15 февраля. В ответ на слова Лукашенко о «западной элите» Путин улыбнулся.

Лукашенко прибыл в столицу России 18 февраля. В ходе встречи главы государств планируют обсудить безопасность в Европе и ситуацию вокруг Украины. Кроме того, будет дана оценка военному сотрудничеству России и Белоруссии, а также президенты намерены 19 февраля поучаствовать в учебных запусках баллистических и крылатых ракет под личным командованием Владимира Путина.