Рассекречены детали скорого визита Лукашенко в Москву

https://static.news.ru/photo/f0aa1466-6b93-11e9-9f97-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Chen Jianli/Xinhua/Global Look Press

До конца мая 2021 года глава Белоруссии Александр Лукашенко может в третий раз с января посетить Россию. Он прибудет на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в Москве и Минске.

Ранее пресс-служба Лукашенко сообщала, что он провёл телефонную беседу с Путиным и условился «скоро встретиться».

Президенты договорились в ближайшее время встретиться и обсудить имеющиеся проблемы, которые стоят перед странами, - говорилось в сообщении.

Сейчас команды обоих президентов ведут работу по организации этих переговоров, утверждают источники издания. При этом в Москве газете сообщили, что дату встречи озвучивать не станут. Также пока неизвестно, где она пройдёт.

Предыдущие переговоры Лукашенко с Путиным «проходили с глазу на глаз», так что новая беседа запланирована в таком же формате.

Ранее президент Белоруссии подписал декрет о том, что в случае гибели президента страны все государственные органы начнут работать в соответствии с распоряжениями Совета безопасности, который также вместе с губернаторами назначит выборы.