Рассекречены детали скорого визита Лукашенко в Москву

До конца мая 2021 года глава Белоруссии Александр Лукашенко может в третий раз с января посетить Россию. Он прибудет на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в Москве и Минске.
Ранее пресс-служба Лукашенко сообщала, что он провёл телефонную беседу с Путиным и условился «скоро встретиться».
Президенты договорились в ближайшее время встретиться и обсудить имеющиеся проблемы, которые стоят перед странами, - говорилось в сообщении.
Сейчас команды обоих президентов ведут работу по организации этих переговоров, утверждают источники издания. При этом в Москве газете сообщили, что дату встречи озвучивать не станут. Также пока неизвестно, где она пройдёт.
Предыдущие переговоры Лукашенко с Путиным «проходили с глазу на глаз», так что новая беседа
Ранее президент Белоруссии подписал декрет о том, что в случае гибели президента страны все государственные органы начнут работать в соответствии с распоряжениями Совета безопасности, который также вместе с губернаторами назначит выборы.