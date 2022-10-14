Раскрыты детали формирования совместной группировки России и Белоруссии В совместную группировку РФ и Белоруссии войдут отдельные российские формирования

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Военнослужащие РФ

Основу совместной группировки России и Белоруссии составит белорусская армия по штату мирного времени и отдельные воинские формирования РФ, заявил замначальника Генштаба ВС республики по научной работе Виктор Тумар, сообщает Telegram-канал белорусского Минобороны. Он подчеркнул, что решение о создании региональной группировки было принято с целью обеспечить паритет в области военной безопасности и поддержания мира в стране.

Ее основу будут составлять Вооруженные силы Республики Беларусь по штату мирного времени, а также отдельные воинские формирования Российской Федерации, — говорил Тумар.

Он отметил, что уже в ближайшие дни в Белоруссию начнут прибывать представители российской составляющей группировки. Военные будут выполнять оборонительные функции.

Как отметил Тумар, группировка создается для усиления охраны государственной границы Белоруссии и снижения военной активности в приграничных районах. Он добавил, что ситуация у границ свидетельствует о нарастании угрозы безопасности Союзного государства. Положение, подытожил Тумар, требует принятия немедленных мер.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук сказал, что создаваемая в Белоруссии объединенная с РФ войсковая группировка — это мощная сила, которая в своем первоначальном виде постоянно обкатывалась на учениях «Запад». По его словам, Россия уже начала пополнять эту группировку по линии Воздушно-космических сил и ракетных войск. Эксперт назвал территорию Белоруссии первым стратегическим районом обороны в случае агрессии сил НАТО.