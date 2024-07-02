Раскрыты детали авиакатастрофы, где разбился грузинский летчик Зурабашвили В Грузии на учениях разбился Су-25 с пилотом по фамилии Зурабашвили

Фото: Georgian Air force

Министерство обороны Грузии подтвердило информацию об авиакатастрофе в Болнисском муниципалитете региона Квемо-Картли, уточнив детали произошедшего. Разбившийся «вертолет» оказался истребителем Су-25, а пилот — обладателем фамилии, созвучной с таковой у президента республики Саломе Зурабишвили. В ведомстве отметили, что борт совершал полет в рамках плановых учений, летчик погиб.

2 июля текущего года в ходе одного из плановых военных учений, в которых была задействована авиационная составляющая, один из самолетов, принадлежащих Силам обороны, потерпел катастрофу. В результате катастрофы Су-25 трагически погиб пилот авиационного командования Сил обороны Кахабер Зурабашвили, — говорится в сообщении.

Портал Info Rustavi ранее сообщил, что в Квемо-Картли потерпел крушение вертолет ВС Грузии. Издание утверждало, что авиакатастрофа произошла в районе села Дисвели.

До этого вертолет Robinson 66, принадлежащий частной компании, потерпел крушение в Амурской области. Росавиация уточнила, что в результате погибли четыре человека. Расследованием инцидента займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием специалистов Дальневосточного МТУ Росавиации. Причины катастрофы пока остаются неизвестными.