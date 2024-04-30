Раскрыто наказание для оскорбившего Мирзиеева узбекистанца Узбекистанец получил пять лет, оскорбив Мирзиеева за участие в параде Победы

Фото: kremlin.ru

Шавкат Мирзиёев на военном параде на Красной площади

Житель Намангана в Узбекистане, оскорбивший президента страны Шавката Мирзиеева за участие в параде Победы в мае 2023 года в Москве, получил пять лет лишения свободы, сообщил РИА Новости представитель суда. Соответствующий приговор огласил Наманганский городской суд республики.

Суд признал подсудимого виновным по части третьей статьи «посягательства на президента Республики Узбекистан, публичное оскорбление». Он приговорен к пяти годам лишения свободы, — заявил собеседник агентства.

Уточняется, что 28-летний мужчина опубликовал на своей странице в социальных сетях скриншот новости узбекистанских СМИ, посвященной участию Мирзиеева в параде Победы в Москве. В посте он оскорбил главу государства за участие в мероприятиях.

Ранее отец разорвавшего портрет президента России Владимира Путина певца и блогера Эдуарда Шарлота Валерий рассказал, что его сыну продлили арест. Он пробудет под стражей вплоть до 29 мая. Решение вынес Кировский районный суд города Самары.

Также ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании в Пензенской области треш-стримера, оскорбившего участников специальной военной операции. В отношении него возбудили уголовное дело.