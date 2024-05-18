Раскрыто число пострадавших в ходе беспорядков в Киргизии Минздрав Киргизии: в Бишкеке 29 человек пострадали в ходе ночных беспорядков

В результате беспорядков, произошедших в городе Бишкеке в ночь с 17 на 18 мая, травмы получили 29 человек, сообщили в пресс-службе Минздрава Киргизии. Пострадавшие обратились за медицинской помощью. По данным министерства республики, из них 15 человек были госпитализированы.

В ночь с 17 на 18 мая за медицинской помощью к бригадам скорой помощи обратились 29 человек, из которых 15 человек были доставлены в городскую больницу скорой помощи и национальный госпиталь, остальным была оказана помощь на месте, — заявили в ведомстве.

Уточняется, что среди госпитализированных один человек является гражданином Пакистана, он был доставлен в отделение челюстно-лицевой хирургии нацгоспиталя. Иностранца уже навестил министр здравоохранения республики Алымкадыр Бейшеналиев. У пакистанца диагностировали перелом челюсти, в скором времени его прооперируют.

Министр поручил руководству нацгоспиталя оказать всю необходимую медпомощь пострадавшему, — подчеркнули в Минздраве.

Ранее пресс-служба МВД Киргизии сообщала об отсутствии погибших и пострадавших в результате событий в центре Бишкека. Там порядка тысячи человек вышли на митинг из-за драки иностранцев в хостеле. Обстановка в Бишкеке стабилизировалась, органы правопорядка контролируют ситуацию.