Премьер Грузии обвинил президента в госизмене: революция, реакция РФ

Глава правительства Грузии заявил, что изменники, включая президента, пытаются расколоть страну и подчинить иностранному влиянию. Как Грузия встретила День независимости, чем обернулась борьба за «закон об иноагентах», возможна ли революция в стране и как отреагировали на события в РФ?

Как Грузия празднует День независимости

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе поздравил Грузию с Днем независимости, который в республике отмечается 26 мая. По его словам, страна с 1991 года идет «путем Моисея», который ведет ее к «земле обетованной». Этой целью, по словам Кобахидзе, является возвращение Абхазии и Осетии под контроль Тбилиси и «полноправное членство в европейской семье народов» к 2030 году.

Премьер подчеркнул, что в 2020-х годах Грузия пережила особенно много покушений на свой суверенитет — которому теперь угрожает президент страны Саломе Зурабишвили.

«Единство народа и избранной им власти и осмысленные шаги дали нам возможность за прошедшие два года сохранить мир в стране, несмотря на экзистенциальные угрозы и разносторонние измены, в том числе измену президента. Новейшая история Грузии и процессы в современном мире показали нам особенно четко, что суверенитет является самой эффективной гарантией безопасности страны», — передает Formula TV слова главы правительства.

Фото: IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press Ираклий Кобахидзе

Как Грузия бросила вызов США и Европе

14 мая парламент Грузии принял в третьем чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который называют «законом об иноагентах» и «русским законом» из-за сходства в законодательстве. Против закона выступили митингующие в Тбилиси сторонники иностранных некоммерческих организаций, представители Евросоюза и США, а также президент Зурабишвили.

18 мая она наложила вето на законопроект, но лидер правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе ответил, что парламент сможет преодолеть вето. Голосование в парламенте должно состояться 28 мая.

21 мая стало известно, что Евросоюз лишит Грузию статуса кандидата на вступление в ЕС, если «закон об иноагентах» не будет отозван.

23 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон начнет вводить визовые ограничения в отношении Грузии, а также пересмотрит двустороннее сотрудничество из-за закона об иноагентах. По его словам, грузинские власти идут вразрез с давно заявленной целью страны — евро-атлантической интеграцией и стратегическим партнерством с Соединенными Штатами.

На следующий день Кобахидзе поручил МИД Грузии «сократить контакты с Западом». В правящей партии подчеркнули, что независимость страны «не продается ни за какие визы»в.

«Америка начинает борьбу с нами санкциями, оскорблением семей, оскорблением православия. Осталось только направить ракету на Грузию и сказать: „Не принимайте закон“. В этом случае у вас, друзья, этого не выйдет, и лучше протянуть руку дружбы Грузии, чем угрожать санкциями», — объявил депутат от партии «Сила народа» Гурам Мачарашвили.

Как отмечает Telegram-канал «Американский номер», в 2024 году военнослужащие армии США впервые за много лет не приняли участие в военном параде по случаю Дня независимости Грузии, который проходил на площади Свободы в Тбилиси.

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press Саломе Зурабишвили

Чем ответила «президент-изменник», кого обвинила в проблемах Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая является верховным главнокомандующим ВС Грузии, выступила с речью на День независимости на военном параде. Как отмечает «Интерфакс», большую часть своей речи она посвятила европейскому будущему Грузии и критике России. По ее словам, «Европа не начинала ни одну войну», а суверенитет республики нарушает именно РФ, которая «отняла у нас (Грузии. — NEWS.ru) территории».

Главной причиной проблем Грузии Зурабишвили назвала советское прошлое республики. Правящая «Грузинская мечта», мол, представляет собой «пережиток прошлого» в виде однопартийности.

«Выход лежит также через то, чего нам не удалось достичь за 33 года, то есть „десоветизацию“ страны, то есть искоренение остатков советской системы. Мы должны искоренить все, что характеризовало то темное прошлое, — изоляцию, войну, образ несуществующего врага, заговоры и их теории, конфронтацию, репрессии, цензуру, подслушивание, секретные записи, компрометирующие документы, рабство, неверность, ложь, отчуждение, страх и конформизм», — приводит слова Зурабишвили «Русская весна».

Как в РФ оценили раскол в Грузии

Российский сенатор Алексей Пушков поддержал Кобахидзе, назвав Зурабишвили «главным иноагентом в Грузии».

«Президент Грузии Саломе Зурабишвили — главный иноагент в Грузии, давно и сознательно работающий на подчинение страны внешним силам. По этой причине она и выступает против закона об иноагентах: по своему содержанию этот закон касается ее самой, а по своему вектору — направлен против ее деятельности», — утверждает Пушков.

Политолог Станислав Тарасов указал изданию «Абзац», что судить президента за госизмену не получится.

«Потому что должен быть судебный процесс, процедуру импичмента продавить не получилось. Это обострение перед началом новой избирательной кампании. Партия „Грузинская мечта“ будет бороться с силами Зурабишвили с позиции, что она предаёт национальные интересы государства», — считает он.

Осенью 2024 года в Грузии будут проходить и президентские, и парламентские выборы. Парламентские выборы назначены на 26 октября. Дата президентских выборов еще не назначена. Прямые выборы президента в Грузии не проводятся с 2017 года, когда изменилась конституция страны, и в них участвует коллегия из 300 выборщиков.

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