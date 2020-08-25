Новый раскол Церкви: Лукашенко избавился от неудобного митрополита

На фоне продолжающихся протестов в Белоруссии всё чаще обсуждается участие Церкви в возможном урегулировании ситуации. Ещё в период предвыборной кампании местные иерархи высказали свою позицию, после выборов призвали к прекращению насилия в стране, а затем некоторые из них, по разным данным, даже выступили на стороне манифестантов. Все эти факты не остались без внимания Александра Лукашенко. Однако потенциальная роль Церкви в разрешении политического кризиса по-прежнему остаётся невнятной — в первую очередь, из-за давления президента, которое, судя по всему, уже даёт плоды: 25 августа был сменён глава Белорусской православной церкви (БПЦ).
Основная часть верующих в РБ — более 80% — говорят о том, что исповедуют православие. БПЦ лишена полной самостоятельности и имеет статус экзархата (административно-территориальная единица, подчиняющаяся основной Церкви) Московского патриархата. Она официально автономна, однако её положение регулируется уставом РПЦ.
До 25 августа 2020 года возглавлял БПЦ митрополит Павел (в миру Георгий Пономарёв), однако в качестве неформального лидера часто называют протоиерея Фёдора Повного, являющегося настоятелем Храма Всех Святых в Минске. Он, по данным белорусских оппозиционных СМИ, является якобы «личным духовником» Лукашенко, с которым знаком более 20 лет. Повный неоднократно сопровождал президента в светских поездках, в том числе зарубежных. Сам иерарх в своих публичных выступлениях активно поддерживает главу государства.
Если кандидат в президенты призывает народ на площади, ему нельзя доверить страну, — заявлял он в ходе избирательной кампании, недвусмысленно намекая на оппозицию Лукашенко.
Повного неоднократно прочили на пост главы БПЦ, однако, подчинённая РПЦ, она в 2013 году получила в качестве митрополита Павла, имеющего российское гражданство. Согласно белорусскому закону «О свободе совести и религиозных организациях», иерархами в местной церкви могут быть лишь граждане РБ. Но тема эта всплывала в медийном пространстве редко: ни Москве, ни Минску форсировать её было невыгодно. Митрополит Павел, в отличие от Повного, проявлял не столь очевидную лояльность к Лукашенко. После президентских выборов 9 августа он на протяжении суток выжидал с поздравлением переизбранного главы государства. А уже после этого выступил с призывом прекратить нарастающее в республике насилие. Лукашенко не оставил выступление митрополита и ряда других церковнослужителей без внимания.
Остепенитесь и займитесь своим делом. В храмы люди должны приходить молиться. Церкви, костёлы — не для политики, — сказал он на днях, выступая в Гродно.
Впрочем, к этому моменту и руководство БПЦ дистанцировалось от протестов, призвав верующих и священнослужителей воздержаться как от участия, так и от неучастия в политических демонстрациях, а митрополит посетил в больнице пострадавших в ходе столкновений на улицах Минска. 13 августа в белорусской столице состоялся крестный ход против насилия, но церковная пресс-служба попросила не связывать акцию с деятельностью экзархата.
Тем не менее активное включение белорусских священников в противостояние власти и оппозиции — пусть в большинстве случаев на уровне деклараций, — во многом стало неожиданностью: ранее они громко о себе не заявляли. Республика не относится к числу тех стран, где Церковь играет принципиально важную роль в жизни населения, свидетельствуют исследования. Несмотря на большую долю людей, считающих себя верующими, в 2009 году Белоруссия вошла в число 11 наименее религиозных государств мира. При этом годом ранее Лукашенко, именующий себя «православным атеистом», называл БПЦ «главным идеологом страны».
Наталия Федосенко/ТАСС
Однако фактически ситуация обратная: вся церковная деятельность строго регламентирована государственными органами. Это косвенно подтвердили и события 25 августа — митрополит Павел подал прошение об освобождении себя от должности, новым главой БПЦ стал 51-летний епископ Вениамин (в миру Виталий Тупеко). Инженер-радиофизик по образованию, позднее окончивший Минскую духовную семинарию, он с 2014 года возглавлял Борисовскую и Марьиногорскую епархии и в медийном пространстве присутствовал мало. Вполне логично, что для Лукашенко подобная фигура более комфортна, чем вовлечённый в обсуждение протестов Павел.
Как отметил в разговоре с NEWS.ru белорусский политолог Артём Агафонов, в РБ Церковь обладает значительно меньшей политической субъектностью, чем в России, поэтому и возможности её влиять на ситуацию в стране относительно невелики.
Самого Лукашенко, в своё время называвшего себя «православным атеистом», глубоко религиозным человеком не назовёшь. Будь по-другому, религиозный фактор мог бы стать решающим в процессе национального примирения. С осуждением насилия и призывом к примирению выступил не только митрополит Павел, но и глава белорусских католиков, митрополит Тадеуш Кондрусевич, мусульманские и иудейские иерархи. В целом в стране существует межконфессиональный консенсус по этому поводу. Проблема в Лукашенко. Судя по его призыву к духовенству «заниматься своим делом» и появлению с автоматом возле Дворца независимости, ни на какие переговоры он идти не собирается, какая бы из внутрибелорусских сил, светских или духовных, не предложила свое посредничество. Сейчас единственным человеком, способным повлиять на урегулирование белорусского кризиса, является Владимир Путин.
Артём Агафонов
белорусский политолог и председатель движения «Гражданское согласие»