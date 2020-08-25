Новый раскол Церкви: Лукашенко избавился от неудобного митрополита

На фоне продолжающихся протестов в Белоруссии всё чаще обсуждается участие Церкви в возможном урегулировании ситуации. Ещё в период предвыборной кампании местные иерархи высказали свою позицию, после выборов призвали к прекращению насилия в стране, а затем некоторые из них, по разным данным, даже выступили на стороне манифестантов. Все эти факты не остались без внимания Александра Лукашенко. Однако потенциальная роль Церкви в разрешении политического кризиса по-прежнему остаётся невнятной — в первую очередь, из-за давления президента, которое, судя по всему, уже даёт плоды: 25 августа был сменён глава Белорусской православной церкви (БПЦ).

Основная часть верующих в РБ — более 80% — говорят о том, что исповедуют православие. БПЦ лишена полной самостоятельности и имеет статус экзархата (административно-территориальная единица, подчиняющаяся основной Церкви) Московского патриархата. Она официально автономна, однако её положение регулируется уставом РПЦ.

До 25 августа 2020 года возглавлял БПЦ митрополит Павел (в миру Георгий Пономарёв), однако в качестве неформального лидера часто называют протоиерея Фёдора Повного, являющегося настоятелем Храма Всех Святых в Минске. Он, по данным белорусских оппозиционных СМИ, является якобы «личным духовником» Лукашенко, с которым знаком более 20 лет. Повный неоднократно сопровождал президента в светских поездках, в том числе зарубежных. Сам иерарх в своих публичных выступлениях активно поддерживает главу государства.

Если кандидат в президенты призывает народ на площади, ему нельзя доверить страну, — заявлял он в ходе избирательной кампании, недвусмысленно намекая на оппозицию Лукашенко.

Повного неоднократно прочили на пост главы БПЦ, однако, подчинённая РПЦ, она в 2013 году получила в качестве митрополита Павла, имеющего российское гражданство. Согласно белорусскому закону «О свободе совести и религиозных организациях», иерархами в местной церкви могут быть лишь граждане РБ. Но тема эта всплывала в медийном пространстве редко: ни Москве, ни Минску форсировать её было невыгодно. Митрополит Павел, в отличие от Повного, проявлял не столь очевидную лояльность к Лукашенко. После президентских выборов 9 августа он на протяжении суток выжидал с поздравлением переизбранного главы государства. А уже после этого выступил с призывом прекратить нарастающее в республике насилие. Лукашенко не оставил выступление митрополита и ряда других церковнослужителей без внимания.

Остепенитесь и займитесь своим делом. В храмы люди должны приходить молиться. Церкви, костёлы — не для политики, — сказал он на днях, выступая в Гродно.

Впрочем, к этому моменту и руководство БПЦ дистанцировалось от протестов, призвав верующих и священнослужителей воздержаться как от участия, так и от неучастия в политических демонстрациях, а митрополит посетил в больнице пострадавших в ходе столкновений на улицах Минска. 13 августа в белорусской столице состоялся крестный ход против насилия, но церковная пресс-служба попросила не связывать акцию с деятельностью экзархата.

Тем не менее активное включение белорусских священников в противостояние власти и оппозиции — пусть в большинстве случаев на уровне деклараций, — во многом стало неожиданностью: ранее они громко о себе не заявляли. Республика не относится к числу тех стран, где Церковь играет принципиально важную роль в жизни населения, свидетельствуют исследования. Несмотря на большую долю людей, считающих себя верующими, в 2009 году Белоруссия вошла в число 11 наименее религиозных государств мира. При этом годом ранее Лукашенко, именующий себя «православным атеистом», называл БПЦ «главным идеологом страны».

Наталия Федосенко/ТАСС

Однако фактически ситуация обратная: вся церковная деятельность строго регламентирована государственными органами. Это косвенно подтвердили и события 25 августа — митрополит Павел подал прошение об освобождении себя от должности, новым главой БПЦ стал 51-летний епископ Вениамин (в миру Виталий Тупеко). Инженер-радиофизик по образованию, позднее окончивший Минскую духовную семинарию, он с 2014 года возглавлял Борисовскую и Марьиногорскую епархии и в медийном пространстве присутствовал мало. Вполне логично, что для Лукашенко подобная фигура более комфортна, чем вовлечённый в обсуждение протестов Павел.

Как отметил в разговоре с NEWS.ru белорусский политолог Артём Агафонов, в РБ Церковь обладает значительно меньшей политической субъектностью, чем в России, поэтому и возможности её влиять на ситуацию в стране относительно невелики.