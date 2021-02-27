Радикалы устроили факельное шествие в центре Еревана

https://static.news.ru/photo/59b2189c-79e2-11eb-8129-96000091f725_660.jpg Фото: Арам Нерсесян/РИА Новости

Радикальное движение «Сасна црер» проводит факельное шествие в центре Еревана.

Основным требованием митингующих является отставка премьер-министра Армении Никола Пашиняна и возвращение стране Нагорного Карабаха.

Митинг радикалов начался одновременно с концертом оппозиции, который проходит у здания парламента. В качестве места акции «Сасна црер» выбрало ступени известного в городе хранилища древних книг Матенадаран.

С наступлением темноты люди взяли в руки факелы и отправились в шествие по центру Еревана. На мероприятии присутствует полиция, однако сотрудники правоохранительных органов не вмешиваются в мероприятие, передаёт РИА Новости.

Ранее сторонники армянского оппозиционного Движения за спасение родины вышли на шествие в центре Еревана. В акции приняли участие тысячи человек. Они вышли с лозунгами о поддержке решения президента страны Армена Саркисяна не подписывать предложенный премьер-министром Николом Пашиняном указ об увольнении руководителя Генштаба Оника Гаспаряна. Участники шествия направились к зданию правительства страны. Полицейские несли усиленную службу, но не вмешивались в происходящее.

На днях президент Армении Армен Саркисян не утвердил отставку начальника Генштаба Оника Гаспаряна. Проект указа об освобождении Гаспаряна от должности был предложен Саркисяну премьер-министром Николом Пашиняном 25 февраля. Президент провёл консультации и встречи с представителями власти, парламентскими и внепарламентскими силами, а также высшим командным составом вооружённых сил страны. Кроме того, проект был подробно рассмотрен в аппарате президента и изучен ведущими юристами и независимыми экспертами.

Правительственный кризис в Армении вышел на новый виток после того, как Никол Пашинян вступил в откровенное противостояние с военной верхушкой страны, освободив от должности сначала заместителя начальника Генштаба, а затем и главу ГШ. Военнослужащие выступили с коллективным заявлением, требуя отставки руководителя правительства, и, как полагают в экспертном сообществе, подобный исход в перспективе вполне реален. Противники Пашиняна вменяют ему в вину поражение в Нагорном Карабахе. На это армянский премьер заявил, что во всём виноваты купленные у России ракетные комплексы «Искандер», которые срабатывали лишь в 10% случаев.

Вооружённый конфликт между Азербайджаном и Арменией возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября Пашинян, президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

Прекращение боевых действий в Карабахе спровоцировало в Армении массовые акции протеста, участники которых требуют отставки Пашиняна. Кроме того, требуют ухода Пашиняна и оппозиционные партии, которые призвали своих сторонников к забастовкам, писал NEWS.ru.