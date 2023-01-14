Радикалы исписали стены армянской церкви в Иерусалиме

Фото: wikimedia.org

11 января в Иерусалиме местные радикалы оставили угрожающие надписи на иврите на стенах церкви Св. Акопянц, передает агентство «Sputnik Армения» со ссылкой на главу канцелярии Иерусалимского патриархата ААЦ вардапета (архимандрит) Корюна Багдасаряна. Среди надписей появились такие, которые появлялись и ранее: «Смерть арабам», «Смерть христианам». Но впервые появилась надпись «Смерть армянам». Вандалы, которые нанесли надписи, уже задержаны.

Надпись «Смерть армянам» появилась на здании армянской церкви впервые. Надписи «Смерть христианам», «Смерть арабам» мы часто замечали и раньше, но в других местах, не на стенах армянских церквей, монастырей. Это нас обескуражило, ошеломило, — заявил Багдасарян.

Иерусалимский патриархат ААЦ подал жалобу в израильскую полицию. Городские власти направили коммунальные службы к церкви, чтобы очистить стену от надписей. Багдасарян отметил, что подобные выходки радикалов публично порицаются со стороны еврейского духовенства, МИД и МВД страны.

Ранее председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что в большинстве государств нет возможности дополнительно защитить приходы Русской православной церкви от провокаций.