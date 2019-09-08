Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Богдан Ярёменко намерен разработать законопроект, который установит наказание за ведение переговоров от имени Украины без разрешения официального Киева.
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У нас, к сожалению, война стала поводом для пиара <...> Потому что поездки в Россию политиков в период войны с декларированием принципов, которые отличаются от государственной политики, не приближают мир, а отдаляют его, — заявил Ярёменко.
Депутат добавил, что подобные действия не только вредят Украине, но и «дезинформируют российское руководство и российский народ».
Как ранее передавал News.ru, украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук встретился с президентом РФ Владимиром Путиным во Владивостоке в рамках ВЭФ.