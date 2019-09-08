https://static.news.ru/photo/8b35d7ae-d269-11e9-a8d8-fa163e074e61_660.jpg Богдан Ярёменко Фото: Майдан Закордонних Справ/facebook.com

Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Богдан Ярёменко намерен разработать законопроект, который установит наказание за ведение переговоров от имени Украины без разрешения официального Киева.

Как передаёт ТСН , идея законопроекта является частной инициативой Ярёменко, однако депутат утверждает, что «это обязательно будет сделано».

У нас, к сожалению, война стала поводом для пиара <...> Потому что поездки в Россию политиков в период войны с декларированием принципов, которые отличаются от государственной политики, не приближают мир, а отдаляют его, — заявил Ярёменко.

Депутат добавил, что подобные действия не только вредят Украине, но и «дезинформируют российское руководство и российский народ».

Как ранее передавал News.ru, украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук встретился с президентом РФ Владимиром Путиным во Владивостоке в рамках ВЭФ.