Верховная рада рассмотрит законопроект о разрешении выступлений на русском «и других языках национальных меньшинств Украины». Сейчас депутаты могут использовать лишь украинский.
Авторами проекта закона стали депутат от правящей фракции «Слуга народа» Максим Бужанский и член «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олег Волошин.
В регламенте Верховной рады Украины не реализованы конституционные гарантии и нормы о свободном развитии, использовании и защите русского и других языков, — отмечено в пояснительной записке документа.
Законопроект зарегистрирован в украинском парламенте,
Как писал NEWS.ru, киевская полиция возбудила уголовное дело против телепродюсера Елены Еремеевой, которая призналась, что канал «1+1» не снимает мелодрамы на украинском языке, поскольку он не подходит для серьёзных фильмов.
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