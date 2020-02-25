https://static.news.ru/photo/21fedfd8-57f2-11ea-8665-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Верховная рада рассмотрит законопроект о разрешении выступлений на русском «и других языках национальных меньшинств Украины». Сейчас депутаты могут использовать лишь украинский.

Авторами проекта закона стали депутат от правящей фракции «Слуга народа» Максим Бужанский и член «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олег Волошин.

В регламенте Верховной рады Украины не реализованы конституционные гарантии и нормы о свободном развитии, использовании и защите русского и других языков, — отмечено в пояснительной записке документа.

Законопроект зарегистрирован в украинском парламенте, сообщает ТАСС.

Как писал NEWS.ru, киевская полиция возбудила уголовное дело против телепродюсера Елены Еремеевой, которая призналась, что канал «1+1» не снимает мелодрамы на украинском языке, поскольку он не подходит для серьёзных фильмов.