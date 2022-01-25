Работу энергосистемы Казахстана восстановили

В Казахстане восстановлена работа энергосистемы, власти страны оказывают помощь Узбекистану в ликвидации последствий аварии, сообщили в пресс-службе казахстанского правительства. Согласно заявлению правительства, ограничения в крупнейшем город страны Алма-Ате были сняты в 14:53, а полное устранение неисправностей закончилось в 16:00.

Своевременно принятые меры позволили восстановить в максимально короткие сроки нормальный режим энергосистемы и электроснабжение потребителей, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Казахстана.

25 января в Узбекистане, Киргизии и Казахстане возникли проблемы с электроэнергией. Аэропорты Ташкента и Бишкека временно прекратили работу, в городах были отключены светофоры, по всему Узбекистану не работали отопление, канализация и водоснабжение. В Казахстане отмечались перебои в Алма-Ате и южных районах страны.

Массовые отключения электричества в Казахстане, Узбекистане и Киргизии связаны с аварией в объединённой энергосистеме Центральной Азии. При нормативной частоте 50 Гц резко снизилась частота в энергосистеме Центральной Азии до 47 Гц, вследствие чего произошло полное погашение энергосистем Узбекистана и Киргизии.