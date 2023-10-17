В ОП рассказали о состоянии работавшего с Зеленским участника КВН ОП: работавший с Зеленским продюсер «Квартала 95» Сивохо находится при смерти

Фото: Соцсети

Владимир Зеленский и Сергей Сивохо

Шоумен и участник КВН Сергей Сивохо, работавший с президентом Украины Владимиром Зеленским, находится при смерти, сообщила в своем Telegram-канале доцент факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова, член Общественной палаты России Анна Ревякина. При этом украинское издание Vesti.ua ранее утверждало, что он умер.

Поступила новая уточненная информация по Сергею Сивохо. Из-за безнадежности ситуации его, скорее всего, будут отключать от системы поддержки жизни. У него на фоне сепсиса развилась полиорганная недостаточность. Сообщают, что врачи сказали, чтобы близкие прощались, — написала Ревякина.

Тем временем украинское издание Vesti.ua ранее сообщило, что Сивохо скончался в возрасте 54 лет. Он известен как шоумен, участник КВН и креативный продюсер студии «Квартал 95» — украинской компании по производству телевизионных программ, одним из основателей которой является Зеленский. В 2019 году он выдвигался в народные депутаты от партии президента Украины «Слуга народа», но проиграл выборы.

Ранее художники Александр Флоренский и Владимир Камаев сообщили в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена), что художник, музыкант и поэт из Санкт-Петербурга Гавриил Лубнин скончался на 55-м году жизни. Детали смерти они не привели, однако версии СМИ на этот счет расходятся.