Пассажиры самолета Air Astana пострадали в зоне турбулентности Пассажиры самолета Air Astana пострадали при попадании в зону турбулентности

Фото: Markus Mainka/picture alliance/Global Look Press

Самолет авиакомпании Air Astana

Пять пассажиров самолета авиакомпании Air Astana, летящего из Ташкента в Алма-Ату, пострадали при попадании воздушного судна в зону сильной турбулентности, сообщает Комитет гражданской авиации Казахстана в Telegram. Четверо пострадавших отказались от госпитализации, несмотря на переломы и ожоги. Одна женщина была госпитализирована с переломом шейного позвонка.

2 января 2022 года при выполнении рейса КС128 авиакомпании Air Astana по маршруту Ташкент — Алма-Ата произошла сильная турбулентность на борту воздушного судна. Во время полета авиалайнер внезапно попал в зону сильной турбулентности. <...> В результате инцидента пострадали 5 человек. Из них от госпитализации отказались 4 пассажира с различными ушибами и ожогами. Гражданка Узбекистана с подозрением на закрытый перелом шейного позвонка госпитализирована бригадой скорой помощи, — говорится в сообщении ведомства.

Пресс-служба компании-перевозчика подтвердила факт произошедшего и принесла извинения пострадавшим. Представители Air Astana пообещали оказать им необходимую помощь.

18 декабря 36 человек пострадали при перелете из Финикса (штат Аризона) в Гонолулу (штат Гавайи). За полчаса до посадки в пункте назначения самолет Airbus А330 авиакомпании Hawaiian Airlines попал в зону турбулентности. По приземлении самолета в Гонолулу городской службой медицинской помощи были госпитализированы 20 человек, среди которых был 14-месячный ребенок. Серьезные травмы в полете получили 11 пассажиров.