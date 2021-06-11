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Пьяный украинец напился бензина и закурил

01:01, 12 июня 2021
Фото: pixabay

На Украине 28-летний мужчина был настолько пьян, что выпил бензина, перепутав его с алкоголем, и даже не заметил разницы. После этого он решил закурить. Как пишет "Главред",  жителя Запорожья госпитализировали в ближайшую больницу с термическими ожогами I-II степени.

По данным издания, молодой человек зашёл в гости к другу, там он нашёл какую-то бутылку с неизвестной жидкостью. Он сделал пару глотков и пошёл покурить. В результате произошедшего, его отправили сразу в реанимацию. Украинец получил ожоги грудной клетки, живота и 40% верхних конечностей.

Полиция начала проверку по факту произошедшего. 

Ранее в Москве задержали мужчину, закурившего в пустом вагоне метро. Сначала он попался на камеры видеонаблюдения. Власти обратились к москвичам с просьбой о помощи в поиске нарушителя. На следующий день он был задержан и оштрафован.

На Ямале мужчина сжёг сестру во время пьяной ссоры. Следователи полагают, что он облил её бензином. Девушка скончалась от ожогов.

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