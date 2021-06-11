Пьяный украинец напился бензина и закурил

На Украине 28-летний мужчина был настолько пьян, что выпил бензина, перепутав его с алкоголем, и даже не заметил разницы. После этого он решил закурить. Как пишет "Главред", жителя Запорожья госпитализировали в ближайшую больницу с термическими ожогами I-II степени.
По данным издания, молодой человек
Полиция начала проверку по факту произошедшего.
Ранее в Москве задержали мужчину, закурившего в пустом вагоне метро. Сначала он попался на камеры видеонаблюдения. Власти обратились к москвичам с просьбой о помощи в поиске нарушителя. На следующий день он был задержан и оштрафован.
На Ямале мужчина сжёг сестру во время пьяной ссоры. Следователи полагают, что он облил её бензином. Девушка скончалась от ожогов.