«Путину людей не жалко»: секретарь СНБО высказался о конфликте с Россией

https://static.news.ru/photo/1c718564-9790-11eb-aae2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Генштаба Украины, главнокомандующий Вооружённых сил страны Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает войска к украинским границам. О том, возможна ли эскалация конфликта, высказался секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Давайте уточним, что русские никогда своих войск оттуда и не убирали. Как начали военные действия, так постоянно их там и держат в большом количестве. Но сегодня действительно есть определённая активизация процессов, — сказал Данилов в интервью изданию «Левый берег».

По его словам, ответственным за эту ситуацию является президент РФ Владимир Путин, и только от него зависит, будет ли обострение на границах. Глава СНБО подчеркнул, что Украина ценит жизнь каждого своего солдата и не планирует никаких обострений.

Авторы издания в ответ на это заметили, что эскалация продолжается, и оккупанты, которыми они считают Россию, сняли запрет на ведение огня. На вопрос, связана ли ситуация на Донбассе с геополитическими факторами, Данилов ответил пространно, вновь сделав акцент на роли Путина.

Путину людей не жалко, это большая проблема. <...> Это большая геополитическая <...> слово «игра» здесь не подходит, потому что за этим стоят жизни людей, — считает Данилов.

По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский не намерен провоцировать конфликт, так как для него человеческая жизнь является самой большой ценностью. Секретарь СНБО заключил, что Киев не собирается заниматься провокациями в отношении России.

Обстановка в Донбассе тем временем становится только хуже. В ЛНР на мине подорвались двое подростков, один из них погиб, другой доставлен в больницу. Утром 6 апреля в Донецке прогремел взрыв в жилом доме. В Горловке женщину ранил боеприпас, сдетонировавший на её участке.

Украинские силовики обстреляли из гранатомёта сёла Коминтерново и Веденское. ВСУ продолжают стягивать к линии разграничения людей и технику.

Как писал NEWS.ru, глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин констатировал, что ситуация на линии соприкосновения стремительно ухудшается. Он подчеркнул, что Донбасс не хочет войны и не собирается её начинать, но невозможно предсказать, что случится, если Украина пойдёт на этот шаг.