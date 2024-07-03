Путин рассказал о школах, где обучают русскому языку в Азербайджане Путин: в Азербайджане русскому языку обучают более 300 школ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

В Азербайджане работает более 300 школ, в которых обучают русскому языку, заявил президент России Владимир Путин на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, которая проходит в Астане. По его словам, это дает хорошую перспективу для развития двусторонних отношений в будущем.

300 с лишним школ в Азербайджане работают с русским языком, обучают молодых людей, детей русскому языку, это создает хорошую базу, перспективу для поддержания и развития наших отношений на будущее, — сказал Путин.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что на русском языке в стране обучаются около миллиона человек. Русский язык как второй изучают 800 тысяч человек, в русских школах учатся 150 тысяч учеников.

Алиев также отметил, что взаиморасчет в национальных валютах между Азербайджаном и Россией растет. Он подчеркнул, что экономики стран активно взаимодействуют. Путин заявил, что торгово-экономическое сотрудничество Москвы и Баку развивается позитивно. По его словам, товарооборот между странами вырос на 13% в первом полугодии 2024 года.

Корреспондент ВГТРК Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале кадры со встречи Путина со своим азербайджанским коллегой. Во время приветствия российский лидер отметил большой объем взаимодействия между двумя странами и выразил уверенность, что даже при ежемесячных встречах президентам «было бы о чем поговорить».