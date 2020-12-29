Путин заявил, что Россия убедилась в прочности отношений с Азербайджаном

https://static.news.ru/photo/50b00d8e-4a86-11eb-8d94-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: president.az

Президент РФ Владимир Путин направил новогоднее поздравление азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву. Российский лидер подчеркнул, что прошедший год подтвердил прочность отношений между двумя странами.

В поздравлении на имя президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева отмечено, что даже в такой непростой год сторонам удалось убедиться в прочности отношений стратегического партнёрства между Россией и Азербайджаном. Кроме того, выражена надежда, что совместными усилиями Москва и Баку будут и впредь наращивать взаимовыгодные связи на всех направлениях — это, как подчёркивается, отвечает коренным интересам народов двух государств, идёт в русле упрочения мира, безопасности и стабильности в Закавказском регионе, — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Кремля.

Стоит отметить также, что Путин обратился с поздравлением и к премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Российский лидер выразил надежду, что все трудности и тяготы, выпавшие на долю Армении в уходящем году, остались позади.

Важно, что мы в полной мере убедились в значимости дружественных, союзнических отношений между нашими странами, — сказал президент.

Как писал NEWS.ru, накануне, 29 декабря, премьер-министр РФ Михаил Мишустин провёл телефонный разговор с руководителем кабмина Азербайджана Али Асадовым. Главы правительств двух стран обсудили вопрос восстановления Нагорного Карабаха после установления режима прекращения огня в регионе.

Также политики затронули актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества между Россией и Азербайджаном. Особое внимание было уделено реализации совместных проектов в энергетической, промышленной и транспортной областях.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

27 декабря некоторые СМИ сообщили о возобновлении боевых действий между армянскими и азербайджанскими военнослужащими близ села Тог Гадрутского района. В ответ на это в Минобороны Армении заверили, что в регионе не зафиксировано ни одного инцидента с военными самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республики.