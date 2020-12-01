Путин выразил обеспокоенность ситуацией в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/e66b1dc0-348b-11eb-a206-fa163e074e61_660.jpg Фото: Darius Mataitis via www.imago-im//Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), коснулся ситуации в Белоруссии. Он признал, что положение дел в государстве вызывает у него обеспокоенность.

Ситуация, с которой столкнулась Белоруссия, не может не вызывать у нас обеспокоенности. Естественно, в любой стране, особенно во время предвыборных баталий и после выборов довольно часто возникают протестные движения и даже конфликты — это было и в Белоруссии. Но беспокоит не это — беспокоит вмешательство извне: финансовая подпитка, информационное сопровождение, политическая поддержка, — сказал Путин.

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, на которых, по официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Многие граждане страны, однако, убеждены, что результаты выборов были сфальсифицированы, а на деле выиграла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская.

В стране вспыхнули протесты. Уже почти три месяца почти каждый день на улицах белорусских городов происходят митинги и шествия. Сотрудники правоохранительных органов постоянно мобилизованы, сообщается о частых задержаниях за нарушения общественного порядка.

Ранее NEWS.ru писал, что экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы узнать позицию Москвы по ситуации в республике. По её словам, соседские взаимоотношения между Россией и Белоруссией продолжатся и в будущем.