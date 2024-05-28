Путин выбрал, кто подпишет капитуляцию Украины?

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Покидая гостеприимный Ташкент, Владимир Путин сделал ряд важнейших заявлений, отражающих последовательную политику Москвы по развязыванию украинского узла. Как мы помним, на днях президент не стал рубить с плеча, характеризуя юридическую ситуацию у соседей после истечения пятилетнего срока Владимира Зеленского, отметив, что надо разобраться в тонкостях украинской конституционной системы.

И вот, видимо, после консультаций со специалистами по конституционному праву Украины выводы сделаны: продление полномочий президента после истечения его властного мандата не предусмотрено, а исполняющим обязанности главы Украины становится спикер Верховной рады, компетенция которой как раз может быть пролонгирована. Ведь формально и украинская Верховная рада «просрочена». Кремль занял официальную и предельно четкую позицию. А значит, и политика Москвы в отношении Киева будет строиться исходя из нее.

Стефанчук на роль и. о. президента не пойдет

Давно известно, что никаких влиятельных пророссийских сил на Украине нет. Поэтому не надо надеяться, что Верховная рада в лице абсолютно ручного Руслана Стефанчука предпримет действия, ограничивающие власть Зеленского. Никто ведь даже не пикнул, когда команда Зеленского отказалась обращаться за разъяснениями в Конституционный суд страны. И тем не менее заметно брожение в среде правящей партии «Слуга народа». Ряд ее депутатов поспешили сложить свои полномочия, не желая, надо полагать, нести в будущем ответственность за все творящееся в стране.

Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press Руслан Стефанчук

К тому же позиция Москвы сыграет свою роль в оживлении «героев минувших дней»: Петра Порошенко, мэра-боксера Виталия Кличко или бывшей газовой принцессы Юлии Тимошенко. У каждого из них есть свой персональный счет к Зеленскому, но для дополнительной активизации нужно совпадение ряда факторов: неудачи на фронте и все большее отстранение коллективного Запада от личности Зеленского, на которого, по словам нашего президента, можно будет повесить все непопулярные меры. От тотальной мобилизации и снижения возраста призыва до неотвратимого резкого повышения тарифов на ЖКХ.

Вот тогда может ребром встать вопрос об избрании куда более действенного и менее запятнавшего себя спикера Рады. Но пойдет ли он на эту роль?

Вернут ли Дмитрия Разумкова?

И вот тут может стать вопрос о возвращении на пост спикера Верховной рады, например, Дмитрия Разумкова. Представитель интеллектуальной украинской элиты (его покойный отец был советников еще президента Кучмы и основателем исследовательского Центра им. Разумкова) Дмитрий Александрович зарекомендовал себя как политик, лишенный крайностей. Некоторое время он был близким соратником Зеленского, формировал во многом программу «Слуги народа», но потом резко с ним разошелся и потерял пост спикера.

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press Дмитрий Разумков

Разумков и сейчас позволяет себе критиковать политическую линию Зеленского, но сохраняет свое влияние на украинский политикум. А его мачеха — редактор самой влиятельной украинской газеты «Зеркало». Так что стартовые позиции для нового политического взлета у Разумкова неплохие.

К тому же у политика, который найдет вариант урегулирования конфликта, будет место в учебниках истории. И Разумков это понимает.

А что делать с Зеленским

Конечно, просто так Зеленский своей власти не уступит. Только под внешним давлением, по причине провалов на фронте и роста недовольства в армии, которая остается главной движущей силой. И если все великие державы решат сесть за стол переговоров, то Зеленский останется главным препятствием на пути поиска компромисса.

Для Москвы Владимир Зеленский теперь однозначно нелегитимен. Попытки «накачать» его легитимность в ходе контактов с лидерами Запада, швейцарских посиделок или усилий ООН на Кремль не произведут впечатления. Значит, его сохранение на вершине власти будет восприниматься как нежелание Запада искать пути урегулирования. Москва же подтвердила свою готовность к переговорам, исходя из сложившейся реальности. Собственно, все карты выложены на стол. Осталось решить, кто будет подписывать документы.

Читайте также:

В Европе начали признавать независимость Палестины: что будет с Израилем?

Иран между войной, миром и революцией: что будет после смерти Раиси

В Минобороны начался генералопад: почему зачистку начали уже сейчас

Почему надо брать Одессу как можно быстрее: мы должны защитить наш флот