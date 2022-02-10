Путин: в январе Казахстан стал жертвой международных банд

Президент России Владимир Путин на переговорах с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что Казахстан в январе стал жертвой международных банд. По его словам, сейчас ситуация в республике стабилизировалась, РФ подставила дружеское плечо Казахстану, передаёт РИА Новости.

Это наша первая встреча после январских событий, когда Казахстан стал, без всякого преувеличения, жертвой каких-то международных банд, которые воспользовались непростой ситуацией внутри страны, — сказал президент РФ.

Российский лидер подчеркнул, что перед Новым годом ничего не предвещало развития таких событий.

Путин выразил мнение, что сейчас Казахстан уверенно и твёрдо стоит на ногах благодаря усилиям властей. В то же время, по его мнению, республике предстоит приложить немало усилий, чтобы восстановить последствия январских событий.

Ранее в Казахстане арестовали лидеров и участников организованных преступных групп (ОПГ), причастных к организации массовых беспорядков в стране в январе. По словам первого заместителя министра внутренних дел Казахстана Марата Кожаева, на данный момент арестованы уже 792 подозреваемых.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые акции протеста из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Вскоре они переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата.

Аналогичные события происходили в других городах Казахстана, в частности в Жанаозене, Актау и Павлодаре. Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана.

Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, заняли основные объекты инфраструктуры Казахстана, позволив использовать казахстанские войска для борьбы с боевиками и развернуть миротворческую операцию. После завершения миссии силы ОДКБ покинули территорию республики.