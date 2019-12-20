Неформальные саммиты ЕАЭС не требуют подписания протокольных документов, что позволяет лидерам государств постсоветского пространства сосредоточиться на практической стороне вопросов. Но в отличие от предыдущих лет, когда ещё были иллюзии по поводу возглавляемых Москвой интеграционных проектов, налицо сокращение функций и потенциальных возможностей организации по решению тактических вопросов. Нынешний саммит не стал исключением: Россия и Белоруссия, как политические локомотивы, так и не решили вопрос с интеграцией, которая не сильно продвинулась с момента её реализации — с 1999 года, а публичная часть мероприятия свелась к почти часовой лекции Владимира Путина о Второй мировой войне.

Глава РФ 20 декабря принял участие в заседании Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге. В этот же день была проведена неформальная встреча лидеров стран СНГ и — уже по наметившейся традиции — двусторонние переговоры Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Так как предыдущая их встреча, посвящённая углублению интеграции, завершилась без особых прорывов, к саммиту ЕАЭС было приковано особое внимание. Президенты предпочли сгладить острые углы и говорили не о разногласиях, а об успехах в деле интеграции, достигнутых за прошлые годы. Судя по тому, что к успехам было отнесено то, что страны «не разбежались» после распада СССР, новыми достижениями лидерам было похвастаться проблематично.

Встреча Путина и Лукашенко состоялась до начала саммита ЕАЭС. Тон ей задали заявления российского президента, сделанные днём ранее на ежегодной пресс-конференции. Путин в очередной раз подчеркнул болевые точки в отношениях между Москвой и Минском, а именно — постоянные требования со стороны Белоруссии преференций от России при отказе идти на уступки в деле интеграции.

То есть Россия должна дотировать другую страну так же, как самую дотируемую в России область — Смоленскую, — отметил Путин на пресс-конференции. — Это странновато. Это можно или нет? Можно. Но что для этого нужно? Для этого нужны общие правила в виде законов, в том числе в сфере налогового обложения, в сфере дотационной политики, в сфере поддержки из бюджетов различных уровней тех или иных отраслей. Для этого даже нужны общие наднациональные органы — контрольные и эмиссионные.

Александр Лукашенко и Владимир Путин president.gov.by

Российский лидер также признал, что договоры об интеграции, заключённые ещё 20 лет назад, не исполнены на 90%. Тон президента указывал на то, что РФ не будет спешить с этим вопросом.

Предыдущая встреча Путина и Лукашенко, посвящённая дорожным картам по интеграции, состоялась 7 декабря в Сочи. После почти шести часов переговоров глава РБ молча покинул резиденцию российского коллеги, а перед журналистами выступил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Он отметил, что по самым острым вопросам — нефти и газу — позиции были существенно сближены.

Знаю, что наши коллеги активно работали после нашей предыдущей встречи. Очень рады вас видеть, чтобы эту дискуссию продолжить, — приветствовал Путин Лукашенко 20 декабря в Санкт-Петербурге.

И всё же результаты этой работы если и были, то остались за закрытыми дверями. Ситуация в Сочи повторилась: снова к репортёрам вышел Орешкин, и опять его выступление продлилось всего около минуты.

Согласованы полностью вопросы в сфере сельского хозяйства, связи, таможни, урегулирования алкогольного рынка, — резюмировал Орешкин. — У нас сейчас по результатам сегодняшних переговоров осталось три группы вопросов, которые блокируют финальные договорённости. Это договорённости в нефтяной, газовой и налоговой сферах.

Судя по опыту предыдущих переговоров, от Александра Лукашенко можно было ожидать резких заявлений. На прошлой неформальной встрече лидеров СНГ белорусскому президенту даже пришлось публично извиняться перед главой РФ. Но на этот раз Лукашенко предпочёл сосредоточиться на позитивных моментах.

В принципе, с развалом Советского Союза мы ни в экономике, ни в политике, ни в социальной сфере далеко друг от друга не ушли, — констатировал лидер Белоруссии. — Это тоже большое достижение этого договора. Если мы и не реализовали те пункты, которые там прописаны, то и не разбежались, как это есть, допустим, у России с другими республиками постсоветского пространства, не только с Прибалтикой или Украиной.

Очевидно было желание обоих президентов перекрыть позитивной повесткой отсутствие прогресса по важным вопросам. Путин и Лукашенко во вступительном слове перед переговорами сыпали цифрами и охотно перечисляли сферы, в которых у двух стран нет никаких проблем. Хозяин Кремля особенно подчеркнул, что опыт взаимодействия России и Белоруссии использовался для формирования других интеграционных объединений.

Проблемы в отношениях РФ и РБ действительно отражают ситуацию в ЕЭАС и СНГ. Как ранее в разговоре с NEWS.ru указывал доцент кафедры стран постсоветского зарубежья РГГУ Александр Гущин, подобные мероприятия превратились по большей части в диалоговую площадку для обмена мнениями, а в плане реального взаимодействия ЕАЭС и СНГ представляют собой весьма аморфные структуры. Многие из стран бывшего СССР сегодня пытаются уравновесить историческое влияние Москвы сотрудничеством с другими государствами. Центральная Азия, в частности, давно смотрит в сторону Китая, приоритетный проект которого «Один пояс — один путь» пройдёт как раз через территории этих стран.