Путин рассказал, сколько контингент ОДКБ пробудет в Казахстане

Силы ОДКБ покинут Казахстан после выполнения своих функций, заявил президент России Владимир Путин в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Он добавил, что миротворческий контингент был направлен в республику после официального запроса руководства.

В Казахстан направлен контингент коллективных миротворческих сил ОДКБ, и хочу это подчеркнуть, на ограниченный по времени период, на такой, на какой сочтёт возможным для его применения президент Казахстана, глава государства, глава Казахстана, — сказал Путин.

Он добавил, что после выполнения функций контингент ОДКБ будет выведен с территории Казахстана. По словам главы РФ, подразделение направлено в республику на основании официального запроса властей и в полном соответствии со статьёй 4 основополагающего Договора о коллективной безопасности от 1992 года.

Путин высоко оценил работу ОДКБ, заявив, что миротворцы смогли быстро и слаженно принять решения, чтобы не допустить деградации ситуации в Казахстане.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал ситуацию в республике самым тяжёлым кризисом за всю историю 30-летней независимости. По его словам, деструктивные силы неоднократно предпринимали попытки расшатать ситуацию в Казахстане, однако эти действия пресекались. По словам Токаева, беспорядки в республике стали попыткой государственного переворота, а все боевые действия координировались из одного центра.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого повышения цен на газ. Вскоре акции переросли в вооружённый мятеж с центром в Алма-Ате. Группы боевиков начали захватывать органы власти, отделения полиции и здания управления Комитета госбезопасности, получив доступ к имеющемуся там оружию. Также были ограблены оружейные магазины и отделения банков. Аналогичные события происходили в других городах Казахстана, в частности в Жанаозене, Актау и Павлодаре.

На этом фоне власти Казахстана ввели регулярные войска в Алма-Ату и начали зачистку её территории, одновременно запросив помощь в ОДКБ. Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, заняли основные объекты военной инфраструктуры, тем самым позволив использовать казахские войска для борьбы с боевиками в стране.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о шести волнах нападений боевиков, он также обвинил в госизмене главу национального Комитета госбезопасности Карима Масимова, он задержан.