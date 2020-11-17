Президент России рассказал о базе для нормализации в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/68debbe2-28ff-11eb-91ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Президент России Владимир Путин назвал разблокировку транспортного сообщения одной из основ для нормализации отношений сторон конфликта в Нагорном Карабахе.

Российский лидер рассказал о последствиях карабахского конфликта в эфире телеканала «Россия 24».

Очень важно, что договорились о разблокировании всех транспортных коммуникаций, восстановлении экономических связей, на мой взгляд, это чрезвычайно важно, и это создает хорошую базу для нормализации отношений на длительную перспективу, — подчеркнул Путин.

Как передавал NEWS.ru, президент РФ также признался, что бои в Карабахе могли остановиться ещё в октябре, однако конфликт продолжился из-за позиции Армении по вопросу возвращения беженцев в Шушу.

В ночь на 10 ноября Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения силы Армении и Азербайджана останутся на занятых позициях, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. После оглашения совместного заявления в Ереване вспыхнули акции протеста. Оппозиция требует отставки Пашиняна.