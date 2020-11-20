Путин призвал Новака обратить внимание на грядущие холода в Карабахе

https://static.news.ru/photo/a81a370c-2b50-11eb-93a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Volker Hohlfeld/Global Look Press

Президент России Владимир Путин на совещании по миротворческой миссии в Нагорном Карабахе призвал вице-премьера Александра Новака обратить внимание на ситуацию, связанную с наступающей зимой.

Сейчас никаких докладов я от вас не прошу, просто обращаю ваше внимание на то, что зима наступает, всё-таки местность [в Нагорном Карабахе] гористая и там холодно и холода уже близко, — цитирует российского лидера ТАСС.

Президент поручил Новаку «иметь в виду эти вопросы» в контакте со всеми заинтересованными сторонами. Путин попросил вице-премьера позже «доложить отдельно» по связанным с погодой проблемам.

Александр Новак курирует топливно-энергетический комплекс.

Как передавал NEWS.ru, Путин заявил, что урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе важно с точки зрения внутренней безопасности и экономики России. Президент отметил, что чёткая и слаженная работа миротворцев сыграла свою роль в остановке кровопролития.

В ночь на 10 ноября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения силы Армении и Азербайджана остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах вошли российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Сразу после объявления условий соглашения в Ереване начались протестные акции, манифестанты требуют отставки Пашиняна.