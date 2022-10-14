Путин предложил объявить 2025 год в СНГ годом 80-летия Победы

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин предложил объявить 2025 год в СНГ годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также годом единства в борьбе с нацизмом. Об этом российский лидер объявил на проходящем в Астане саммите Содружества. Тем самым, считает Путин, страны СНГ послали бы четкий сигнал сплотиться в отстаивании исторической правды в борьбе с нацизмом, передает ТАСС.

Предлагаем обсудить возможность объявления 2025 года Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также Годом мира и единства в борьбе с нацизмом. Тем самым в условиях попыток некоторых стран стереть из памяти подвиг народов СССР в спасении человечества от нацистской чумы, мы послали бы четкий сигнал и призыв сплотиться в отстаивании исторической правды в борьбе с нацизмом, — сказал Путин.

Он добавил, что 2024 будет Годом волонтерского движения. Что касается 2026, то его планируется объявить Годом охраны здоровья.

Кроме того, российский лидер пригласил всех лидеров СНГ в Санкт-Петербург накануне 2023 года. Предполагается, что в следующем году мегаполис станет культурной столицей Содружества.

В Астане в эти дни проходит заседание Совета глав государств-участников СНГ. Первая часть мероприятия с участием лидеров прошла в узком составе, после чего началось заседание лидеров государств СНГ в расширенном составе.

Также 13 октября российский президент примет участие в саммите «Россия — Центральная Азия». По итогам этих мероприятий Путин проведет пресс-конференцию для журналистов.