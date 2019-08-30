https://static.news.ru/photo/3054af1c-cc8e-11e9-99a4-fa163e074e61_660.jpg Шавкат Мирзиёев Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил главу Узбекистана Шавката Мирзиёева с Днём независимости республики.

Российский лидер отметил успехи Узбекистана в социальном и экономическом развитии, авторитет республики на мировой арене и её конструктивную роль в региональных и международных делах.

Путин также дал высокую оценку развитию отношений между Россией и Узбекистаном и выразил уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнёрства двух стран, сообщается на сайте Кремля.

Ранее News.ru писал, что США исключили Узбекистан из списка стран с самым низким уровнем терпимости к религии. При этом в Вашингтоне отметили, что несмотря на прогресс, религиозные свободы в республике продолжают ограничиваться.