Путин поздравил президента Азербайджана с днём рождения

https://static.news.ru/photo/c1976f48-45cb-11eb-be2a-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: president.az

Президент России Владимир Путин по телефону поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с днём рождения, ему исполнилось 59 лет.

В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с днем рождения, — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Кремля.

Он подчеркнул, что Москва рассчитывает на дальнейшее развитие отношений с Баку. Путин отметил личный вклад Алиева в упрочение отношений партнёрства между Азербайджаном и Россией.

Рассчитываю, что совместными усилиями мы будем и далее развивать взаимовыгодные российско-азербайджанские связи на всех направлениях, — добавил российский лидер.

Ранее NEWS.ru писал, что по словам Алиева, ситуация в Нагорном Карабахе была бы совершенно другой, если бы не усилия российской стороны и лично президента Владимира Путина.