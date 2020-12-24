Путин поздравил президента Азербайджана с днём рождения

Президент России Владимир Путин по телефону поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с днём рождения, ему исполнилось 59 лет.
В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с днем рождения, — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Кремля.
Он подчеркнул, что Москва рассчитывает на дальнейшее развитие отношений с Баку. Путин отметил личный вклад Алиева в упрочение отношений партнёрства между Азербайджаном и Россией.
Рассчитываю, что совместными усилиями мы будем и далее развивать взаимовыгодные российско-азербайджанские связи на всех направлениях, — добавил российский лидер.
Ранее NEWS.ru писал, что по словам Алиева, ситуация в Нагорном Карабахе была бы совершенно другой, если бы не усилия российской стороны и лично президента Владимира Путина.
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