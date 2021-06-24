Путин поздравил Пашиняна с победой на парламентских выборах
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
17:00, 24 июня 2021
Никол ПашинянФото: primeminister.am
Президент России Владимир Путин поздравил исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его партии «Гражданский договор» на парламентских выборах. Об этом сообщили на сайте Кремля.
В ходе телефонного разговора Путин пожелал Пашиняну успехов в процессе формирования нового правительства Армении. Политики также обсудили ситуацию в Карабахе. Они отметили важность реализации трёхсторонних договорённостей.
Подтверждён обоюдный настрой на всемерное укрепление российско-армянских союзнических отношений, — говорится в сообщении.
Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении в воскресенье, 20 июня. В них победила партия «Гражданский договор» исполняющего обязанности премьер-министра страны Никола Пашиняна, она набрала 53,92%, у блока «Армения» Кочаряна 21,04%.
Ранее Пашинян заявил, что в стране завершился политический кризис. Он призвал все политические силы прекратить ругань и вернуться к нормальной работе. Политик считает, что в истории Армении и Карабаха открывается новая страница, которую следует начать с консолидации национального потенциала и установления новых демократических ценностей.