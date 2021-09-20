Путин поздравил Пашиняна с 30-летием независимости Армении
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
10:22, 21 сентября 2021
Владимир ПутинФото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с 30-летием независимости Армении. Именно 21 сентября 1991 года на референдуме большая часть населения высказалась за подтверждение выхода Армении из состава СССР. Об этом говорится на сайте Кремля.
Российский лидер отметил, что между двумя странами налажено тесное сотрудничество в различных сферах, а также конструктивное взаимодействие в рамках ЕврАзЭС, ОДКБ и СНГ.
Отношения с Арменией основываются на добрых традициях дружбы, культурной и духовной близости, — говорится в сообщении.
Аналогичную поздравительную телеграмму Путин направил президенту Армении Армену Саркисяну.
Ранее Пашинян заявил о высокой оценке помощи России в вопросах демаркации и делимитации границ, а также возобновления мирных переговоров по Карабаху. Об этом он сообщил на встрече с вице-премьером России Алексеем Оверчуком. Пашинян отметил, что конструктивный подход России в данных вопросах играет важную роль для решения имеющихся на сегодняшний день проблем вокруг ситуации в Карабахе.