Путин поздравил Пашиняна с 30-летием независимости Армении

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Референдум по изменениям в Конституцию Белоруссии будет проведён, как и было обещано. Никто «под себя» ничего делать не собирается. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, слова которого приводит БелТА.

Белорусский лидер подчеркнул, что сотрудникам вертикали власти придётся нелегко, потому что нужно будет «убеждать людей». Хотя напрягаться мы особо не будем. Мы просто людям расскажем, какие перемены нас ждут в...