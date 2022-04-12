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Страны СНГ

Путин пообещал присвоить Лукашенко звание полковника

16:57, 12 апреля 2022
Путин пообещал присвоить Лукашенко звание полковника Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
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Президент России Владимир Путин пообещал присвоить главе Белоруссии Александру Лукашенко звание полковника. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров на космодроме «Восточный», пишет РИА Новости. Белорусский лидер при этом возражать не стал.

Было бы неплохо, если б я тоже был полковником. Правда в том, что он [Путин] мне обещал, но до сих пор не присвоил, — сказал Лукашенко.

В ответ Владимир Путин констатировал, что президент Белоруссии не нуждается в званиях другого государства, но согласился присвоить Лукашенко звание полковника.

Если обещал, сделаю, — заключил Путин.

Российский лидер добавил, что сам он не имеет генеральских званий, но верно служит народу, а воинские звания прежде всего нужны военным.

Ранее в интервью Владимиру Соловьёву Лукашенко рассказал, что служил в Советской армии и пошутил, что до сих пор ждёт звания полковника. В случае, если он его получит, белорусский лидер обещал дать Путину звание генерала.

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