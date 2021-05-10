Путин пообещал президенту Киргизии помощь в приграничном конфликте

https://static.news.ru/photo/5a655648-b18a-11eb-bbb5-96000091f725_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим киргизским коллегой Садыром Жапаровым обсудил ситуацию, связанную с конфликтом на границе Киргизии и Таджикистана, и пообещал гуманитарную помощь в случае необходимости. Об этом сообщается на сайте киргизского президента.

В ходе разговора обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуация, связанная с недавним конфликтом на кыргызско-таджикском участке государственной границы. Владимир Путин заявил, что Российская Федерация готова оказать Кыргызской Республике необходимую помощь в преодолении гуманитарных последствий приграничного конфликта, — говорится в сообщении пресс-службы президента Киргизии.

Президенты также договорились о рабочем визите Жапарова в Москву в конце мая, в ходе которого планируется обсудить взаимодействие в интересах обеспечения региональной безопасности в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС, а также поставку вакцин из России.

Ранее власти Киргизии сообщили о 189 пострадавших в конфликте с Таджикистаном. Из них 36 человек погибли.

Министерство внутренних дел Киргизии уточнило, что конфликт с Таджикистаном на границе произошёл 28 апреля после установки таджикской стороной камеры видеонаблюдения рядом с водозаборным сооружением. По данным МВД, уже на следующий день, 29 апреля, в район водозабора прибыли местные жители со стороны Киргизии. Они потребовали демонтировать камеры, однако местные жители из Таджикистана отказались и «начали обстреливать из нескольких охотничьих ружей».

Стороны договорились о прекращении огня вечером того же дня. Позже перестрелки произошли вновь. Очередное перемирие было заключено 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.