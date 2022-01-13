Путин обсудил с президентом Узбекистана Мирзиёевым ситуацию в Казахстане

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев провели телефонные переговоры, сообщается на сайте Кремля. Стороны обсудили недавние события в Казахстане, отметив, что стабилизировать ситуацию в стране удалось благодаря решительным действиям казахстанского руководства и помощи ОДКБ.

Отмечено, что благодаря решительным и последовательным действиям казахстанского руководства, лично президента Касым-Жомарта Токаева, а также своевременной и эффективной помощи по линии ОДКБ удалось оперативно стабилизировать ситуацию в стране, — говорится в сообщении.

Главы государств также подтвердили намерение следовать договорённостям, достигнутым в ходе визита Мирзиёева в Россию в ноябре 2021 года в интересах дальнейшего укрепления стратегического партнёрства и союзничества между Россией и Узбекистаном.

Ранее Путин также поговорил с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым, который сообщил российскому президенту о принятых мерах для обеспечения порядка в республике. Главы государств также обсудили вопросы, связанные с началом вывода контингентов стран — членов ОДКБ с территории Казахстана.

Как заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, миротворческая миссия в Казахстане завершена. Вывод войск уже начался и будет продолжаться в течение 10 дней. По его словам, в республике разгромлены террористы и бандиты. Остатки бандформирований скрываются от правосудия в подполье.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата. Группы вооружённых боевиков начали захватывать здания органов власти, отделений полиции и управления Комитета госбезопасности, получили доступ к имеющемуся там оружию. Кроме того, были ограблены оружейные магазины и отделения банков, множество магазинов.

Аналогичные события происходили в других городах Казахстана. На всей территории республики был введён режим чрезвычайного положения. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана Токаева.