Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

https://static.news.ru/photo/2e167cd4-7828-11eb-b4cb-96000091f725_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Он поднял вопрос урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

Мы обсудим с вами ситуацию вокруг нагорнокарабахского урегулирования, — сказал глава государства, открывая совещание.

Российский лидер отметил, что ждёт от собеседников оценки работы российских служб в зоне конфликта — в частности, миротворцев, пограничников и представителей МЧС. Кроме того, он высказался о необходимости оценить сотрудничество в этом направлении с международными организациями и зарубежными партнёрами.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

11 января в Москве состоялась трёхсторонняя встреча Путина, Алиева и Пашиняна, политики обсудили мирное соглашение по Нагорному Карабаху. В ходе диалога президент Владимир Путин выразил уверенность, что реализация достигнутых в Москве договорённостей по Карабаху пойдёт на пользу армянскому и азербайджанскому народам, региону в целом, а значит, и интересам Российской Федерации. Российский лидер также заявил, что условия мирного соглашения по Нагорному Карабаху соблюдаются и серьёзных инцидентов в настоящее время нет. Он выразил удовлетворение тем, что кровопролитие удалось прекратить.

Как писал NEWS.ru, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в ходе недавнего конфликта в Нагорном Карабахе Армения не применяла ракетные комплексы «Искандер». Глава республики назвал слова премьера Армении Никола Пашиняна об этих ракетах анекдотичными.

На пресс-конференции Алиев также отметил, что в настоящее время речь о размещении иностранных военных сил на территории Азербайджана не идёт. Он также считает, что российские миротворцы успешно выполняют свою миссию в Карабахе.