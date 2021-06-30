Путин рассказал о роли России в урегулировании ситуации в Карабахе

Никто не заинтересован в дальнейшем развитии конфликта в Карабахе. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

По его словам, Россия сыграла свою роль в разрешении этого кризиса. Ни Азербайджан, ни Армения не хотят развития конфликта, заявил Путин. Также президент подчеркнул, что вокруг Карабаха накопилось много проблем, которые связаны с восстановлением инфраструктуры и размежеванием границы между Арменией и Азербайджаном. Сейчас эти вопросы решаются.

Сделаем всё, чтобы восстановить нормальные отношения в регионе, — заверил Путин.

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В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку предложил Еревану начать двусторонние обсуждения по делимитации и демаркации границ.