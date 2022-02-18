Путин: не обращал внимания на вбросы о «российском вторжении» на Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что не придаёт значения вбросам о «вторжении» России на Украину. Об этом президент заявил на пресс-конференции по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщает РИА Новости.

Не обращал внимания на вбросы о «российском вторжении» на Украину, — сказал Путин.

Президент также отметил, что залогом восстановления мира на Украине является выполнение Минских соглашений, поэтому Киеву необходимо сесть за стол переговоров с представителями самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик и согласовать меры по завершению конфликта.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что фейки в западных СМИ о скором «вторжении» РФ на Украину могут вызывать только «исключительно улыбку». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Пеcков, в свою очередь, добавил, что утверждения о «росcийском вторжении» поcле 20 февраля являются очередными фейками.

В последнее время на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. Карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной ранее составила и опубликовала газета The New York Times и многие другие издания, причём карта каждый раз была разной. Издание отмечало, что войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и теоретически могут «открыть новый фронт».

Кроме того, на минувшей неделе целый ряд западных официальных лиц и СМИ назвали даты «вторжения» России на Украину. В частности, агентство Bloomberg сообщило, что вторжение произойдёт 15 февраля. В своём сообщении СМИ ссылалось на данные неких чиновников. Кто они и какую страну представляют, в публикации не уточнили. Затем президент США Джо Байден заявил о планируемом вторжении РФ на Украину 16 февраля. В дальнейшем, 17 февраля, aмериканская газета Politico выпустила статью, в которой отмечает, что «роcсийское вторжение» на территорию Украины может начаться поcле 20 февраля. Опрошенные изданием аналитики выразили уверенность, что рaнее указанная дата 16 февраля использовалась для отвлечения внимания от реaльной даты «вторжения».

В ответ на эти предположения официальный представитель МИД Мария Захарова накануне заявленной даты иронично предложила «уточнить» свои прогнозы, чтобы можно было спланировать отпуск.