Путин назвал задачи трёхсторонней группы РФ, Азербайджана и Армении

https://static.news.ru/photo/0b341f58-5403-11eb-a670-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Трёхсторонняя рабочая группа под руководством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении займётся вопросами восстановления Нагорного Карабаха, сообщил российский лидер Владимир Путин.

В Кремле проходит трёхсторонняя встреча лидеров России, Армении и Азербайджана. Путин выразил надежду, что переговоры пройдут в деловой атмосфере и помогут в урегулировании в Карабахе.

Особого внимания заслуживает задача разблокирования экономических, торговых и транспортных связей в регионе, открытие границ. Предполагается, что этими вопросами займётся специальная трехсторонняя рабочая группа под председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении, — отметил Путин.

Президент РФ подчеркнул, что важно наметить последующие шаги по главным направлениям урегулирования, которые отражены в совместном заявлении от 9 ноября 2020 года. В частности вопросы, связанные с деятельностью российского миротворческого контингента, уточнение демаркационных линий, решение гуманитарных проблем и охрану объектов культурного наследия

По его словам, Россия дорожит партнёрскими и добрососедскими отношениями с Баку и Ереваном.

Поэтому мы с тревогой и искренним переживанием за судьбы людей следили за вспыхнувшим вооруженным конфликтом, — подчеркнул глава РФ.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыли в столицу России утром 11 января. В последний раз они виделись в феврале 2020 года в Мюнхене. Политики обсудят реализацию мирного соглашения по Нагорному Карабаху и дальнейшие шаги по решению проблем региона. Особый упор будет сделан на оказании помощи людям, пострадавшим от военных действий. Также стороны обсудят развитие торгово-экономических связей.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября Алиев, Путин и Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.