Путин направил Пашиняну соболезнования в связи с гибелью людей Путин выразил Пашиняну соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в ТЦ Еревана

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин направил премьер-министру Армении Николу Пашиняну соболезнования по поводу гибели людей в торговом центре в Ереване, сообщила пресс-служба Кремля. Отмечается, что при взрыве на оптовом рынке «Сурмалу» шесть человек погибли, еще 15 считаются пропавшими без вести.

Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожара в ереванском торговом центре. Прошу передать слова самого искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим, — говорится в тексте телеграммы.

Взрыв в торговом центре «Сурмалу» в столице Армении произошёл 14 августа. Генпрокуратура страны возбудила уголовное дело о «нарушении правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлёкшем по неосторожности смерть человека» и «нарушении правил пожарной безопасности, повлёкшем по неосторожности смерть человека». Как сообщили в ведомстве, будут отрабатываться все версии случившегося.

Спасательные работы продолжаются. Предполагается, что причиной пожара могло стать возгорание на складе пиротехники.