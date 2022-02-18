Путин начал переговоры с Лукашенко в Кремле

Президент России Владимир Путин начал переговоры в Москве с белорусским лидером Александром Лукашенко. Встреча проходит без дополнительных антиковидных ограничений. В ходе беседы главы государств планируют затронуть безопасность в Европе и ситуацию вокруг Украины.

Путин отметил, что в ходе встречи главы государств оценят военное сотрудничество двух стран. Он пояснил, что страны серьёзно продвинулись в области строительства Союзного государства.

Наши коллеги поработали плотно, 28 программ подготовили хороших. Идёт, собственно, давно развитие по очень многим из этих направлений, — заявил Путин.

Лукашенко сказал, что доволен совместными военными учениями. По его мнению, Москва и Минск вынуждены реагировать на действия Запада с помощью дипломатии и проведения соответствующих манёвров. Белорусский лидер также намерен обсудить с российским коллегой дальнейшие действия совместной группировки войск, а в субботу президенты поучаствуют в мероприятиях по военному сотрудничеству.

Это первая очная встреча лидеров в текущем году, в предыдущий раз главы государств провели переговоры в Санкт-Петербурге. На них обсуждались вопросы российско-белорусского сотрудничества. После официальной части президенты приняли участие в товарищеском хоккейном матче.

За прошедшие полтора месяца Путин и Лукашенко неоднократно контактировали телефону, обсуждая как двусторонние, так и глобальные вопросы.