Путин может дать старт строительству русскоязычных школ в Киргизии «Ведомости:» Путин даст старт строительству русских школ в Киргизии

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин может дать старт строительству русскоязычной школы в Киргизии, сообщают «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к администрации российского лидера. Отмечается, что церемония пройдет в формате видеоконференцсвязи, на которой также будет присутствовать президент республики Садыр Жапаров.

Церемония пройдет в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню знаний 1 сентября. Они, как ожидается, в этом году будут также проводится и в международном формате, заявили источники газеты.

По словам одного из них, сейчас обсуждается в том числе и "международный формат празднования, который подчеркнет, что это интернациональный праздник, важный для многих народов на постсоветском пространстве, — говорится в сообщении.

Всего в Киргизии планируется построить девять типовых русскоязычных школ с бассейнами. РФ выделит на это порядка 4,5 млрд рублей. В этом году планировалось начать строительство в Бишкеке, Баткене и Караколе. Каждый год будут возводить по три объекта. Каждый из них рассчитан на 1200 учеников. Первые школы введут в эксплуатацию к 2025 году.

Русский язык в Киргизии имеет статус официального. При этом, как заявлял российский лидер в сентябре прошлого года на полях саммита ШОС в Самарканде, в республике на тот момент работали девять общеобразовательных школ с обучением на русском.

Ранее сообщалось, что кабмин выделил 4,5 млрд рублей на новые школы в восьми регионах России. Они появятся в Омской, Ярославской и Ульяновской областях, республиках Калмыкия, Марий Эл, Мордовия, на Ставрополье и в Бурятии.