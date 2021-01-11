Путин: Москва и Ереван останутся в союзнических отношениях

https://static.news.ru/photo/c189751a-542f-11eb-958b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

Российский лидер Владимир Путин заявил, что несмотря на трудности, Россия и Армения в 2020 году увеличили взаимный товарооборот. Глава государства подчеркнул, что Москва и Ереван продолжат поддерживать союзнические отношения.

11 января в Москве прошли трёхсторонние переговоры при участии Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Российский лидер после мероприятия отдельно пообщался с каждым из коллег.

Сегодня мы говорили много об экономике, хотел бы в этой связи отметить, что несмотря на сложный прошлый год, за январь — октябрь прошлого года мы, несмотря на все эти сложности, увеличили товарооборот почти на 4% — на 3,9%, — сказал Путин на встрече с Пашиняном.

Президент РФ выразил надежду, что по мере урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе Москва и Ереван «будут выходить на решения», которые пойдут на пользу армянскому народу и позитивно скажутся на армяно-российских отношениях.

По итогам трёхсторонней встречи участники переговоров приняли совместное заявление. В документе говорится, что рабочая группа трёх стран по развитию Нагорного Карабаха до 30 января 2021 года проведёт первое заседание. По результатам этого мероприятия будет сформирован перечень основных направлений работы. В приоритете будет восстановление железнодорожного и автомобильного сообщения, писал NEWS.ru.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября Алиев, Путин и Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.