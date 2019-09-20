Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков попробовали свежеиспечённый в полевой кухарне хлеб после окончания активной фазы военных учений «Центр-2019» в Оренбургской области.
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Путин и Жээнбеков затем посетили полевой шатёр юнармейцев. Президент России немного пообщался с детьми.
В активной фазе учений «Центр-2019» на полигоне Донгуз в Оренбургской области приняли участие примерно 28 тысяч военных из восьми стран мира, в том числе из Киргизии, Казахстана, Индии и КНР. Прибывший на полигон 20 сентября около 12:30 по местному времени Владимир Путин крайне позитивно оценил прошедшие учения, писал News.ru.