https://static.news.ru/photo/6a40edce-dba9-11e9-b0ee-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ Владимир Путин С Президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым (слева) Фото: kremlin.ru

Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков попробовали свежеиспечённый в полевой кухарне хлеб после окончания активной фазы военных учений «Центр-2019» в Оренбургской области.

Как передаёт «Политика сегодня» , рядом с командно-наблюдательным пунктом выставили столы с выпечкой. Президенты РФ и Киргизии вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым взяли по куску свежего хлеба и по чашке чая. После чаепития российский лидер поблагодарил пекарей рукопожатием.

Путин и Жээнбеков затем посетили полевой шатёр юнармейцев. Президент России немного пообщался с детьми.

В активной фазе учений «Центр-2019» на полигоне Донгуз в Оренбургской области приняли участие примерно 28 тысяч военных из восьми стран мира, в том числе из Киргизии, Казахстана, Индии и КНР. Прибывший на полигон 20 сентября около 12:30 по местному времени Владимир Путин крайне позитивно оценил прошедшие учения, писал News.ru.