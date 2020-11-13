Пашинян и Путин отметили важность сохранения стабильности в Карабахе

https://static.news.ru/photo/6b4085b2-26b8-11eb-aac9-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили вопросы, связанные с ситуацией в Нагорном Карабахе. Разговор состоялся по телефону.

Главы государств отметили важность сохранения стабильности на линии соприкосновения. Кроме того, речь шла о практической реализации заключённых ранее договорённостей.

Собеседники подчеркнули важность сохранения стабильности в рамках трёхстороннего заявления от 9 ноября по нагорнокарабахскому конфликту и на линии соприкосновения, — сообщила пресс-служба главы армянского правительства.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. После этого в Армении начались протесты.

Армянские власти призвали оппозицию предоставить дорожную карту «достижения победы в войне, которая будет возобновлена». В правящей партии также отметили, что считают подписанное премьером соглашение возможностью избежать как жертв, так и «полной потери Карабаха».

Как писал NEWS.ru, 12 ноября десятерых представителей оппозиции Армении временно заключили под стражу по обвинению в организации незаконных демонстраций в Ереване.