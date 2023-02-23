Путин и Пашинян обсудили урегулирование отношений между Баку и Ереваном

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Никол Пашинян и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили урегулирование отношений между Ереваном и Баку, а также дали оценку кризису в Карабахе, сообщили в пресс-службе армянского правительства. Пашинян подчеркнул важность осуществления Россией необходимых шагов для преодоления гуманитарного, экологического и энергетического кризиса в Карабахе.

Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Собеседники коснулись гуманитарного, экологического и энергетического кризиса, возникшего в Нагорном Карабахе в результате незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора, — отметил кабмин Армении.

В ходе телефонного разговора премьер Армении подтвердил российскому президенту факт решения Международного суда ООН о разблокировании Азербайджаном Лачинского коридора. Путин и Пашинян также обсудили вопросы, связанные с реализацией трехсторонних соглашений лидеров Армении, России и Азербайджана, подписанных 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 года, 26 ноября и 31 октября 2022 года.

Ранее Международный суд ООН принял постановление о том, что Азербайджан обязан обеспечить бесперебойное движение людей, транспорта и грузов в двух направлениях по Лачинскому коридору. Эта дорога является единственной из Армении в Карабах. Решение было принято 13 голосами против двух по иску Еревана против Баку. Соответствующая информация приведена в заключении суда в Гааге.