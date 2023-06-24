Путин и Пашинян обсудили ситуацию в России

Фото: primeminister.am

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию в России, сообщили в пресс-службе армянского кабмина. Армянский лидер отметил, что все события сегодняшнего дня — это внутреннее дело России.

Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Пашинян подчеркнул, что хотя происходящие в России события являются внутренним делом РФ, он хотел бы получить информацию о ситуации, сложившейся в дружественной стране, — говорится в официальном сообщении армянского правительства.

Кроме того отмечается, что Путин проинформировал Пашиняна о последних новостях.

До этого сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Евгением Пригожиным, связанным с ЧВК «Вагнер». Бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов группы по российской территории и дальнейшим шагам деэскалации.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским лидером заявил о готовности страны внести лепту в урегулирование ситуации в России в свете попыток мятежа ЧВК «Вагнер». Эрдоган в беседе с Путиным отметил, что никто не должен извлекать выгоду из событий в РФ.