Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Лачинском коридоре

Фото: Kremlin.ru

Никол Пашинян и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию в Лачинском коридоре, а также реализацию трехсторонних заявлений Баку, Москвы и Еревана и разблокирование транспортной инфраструктуры, сообщается на сайте кабмина Армении. Армянский премьер отметил важность реализации последовательных шагов российской миротворческой миссией.

Рассмотрены вопросы, касающиеся реализации трехсторонних заявлений лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января, 26 ноября 2021 года и 31 октября 2022 года, в том числе разблокирования региональной транспортной инфраструктуры. Предметом разговора была и ситуация вокруг Лачинского коридора, — говорится в сообщении.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Путин и Пашинян также обсудили ситуацию в Карабахе и подготовку мирного договора между Баку и Ереваном.

4 апреля Пашинян предложил добавить динамики в общение с Россией. По его словам, Ереван и Москва постоянно проводят двусторонние встречи, однако их все равно недостаточно. Он отметил, что зачастую в рамках переговоров не удается полноценно обсудить многие важные вопросы.